Эквадор могут не допустить до участия в чемпионате мира-2022

Сборная Эквадора может получить отстранение от предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как сообщает TV Azteca, юрист сборной Чили Эдуардо Карлеццо предоставил доказательства что эквадорский защитник Байрон Кастильо является колумбийцем, поэтому не имел права выступать за сборную Эквадора. Он предоставил свидетельство о рождении игрока, в котором указано, что он родился в колумбийском городе Тумако.

ФИФА должна провести расследование по этому делу, и если будет доказана вина, то сборной Эквадора засчитают технические поражения в матчах, в которых играл Кастильо, поэтому на ЧМ-2022 пройдет сборная Чили.

Напомним, на данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в ЧМ в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.