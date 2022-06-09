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Сегодня, 00:15

Эквадор могут не допустить до участия в чемпионате мира-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Эквадора может получить отстранение от предстоящего чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как сообщает TV Azteca, юрист сборной Чили Эдуардо Карлеццо предоставил доказательства что эквадорский защитник Байрон Кастильо является колумбийцем, поэтому не имел права выступать за сборную Эквадора. Он предоставил свидетельство о рождении игрока, в котором указано, что он родился в колумбийском городе Тумако.

ФИФА должна провести расследование по этому делу, и если будет доказана вина, то сборной Эквадора засчитают технические поражения в матчах, в которых играл Кастильо, поэтому на ЧМ-2022 пройдет сборная Чили.

Напомним, на данный момент определились 30 сборных, которые примут участие в ЧМ в Катаре. Сам турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Футбол
Сборная Эквадора по футболу
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