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Сегодня, 05:56

Тренер сборной Сенегала хочет отложить матчи Кубка Африки ради подготовки к ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе хочет, чтобы сентябрьские матчи отборочного турнира Кубка африканских наций были отложены, чтобы пять стран, представляющих континент на чемпионате мира-2022, могли сыграть товарищеские матчи.

Африку на мировом первенстве представят Камерун, Гана, Марокко, Сенегал и Тунис. У африканских команд есть только окно с 19 по 27 сентября и одна неделя до начала чемпионата мира для подготовки к турниру, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

«Лучшее, чем может помочь CAF (Африканская конфедерация футбола) пяти африканским командам, прошедшим квалификацию, — остановить отборочные матчи в сентябре. Это даст возможность лучше подготовиться. Я думаю, мы сможем найти решение», — приводит France 24 слова Сиссе.

Футбол
Сборная Сенегала по футболу
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