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Сегодня, 16:07

Почетный президент РФС Колосков сообщил, что намерен посетить решающие матчи чемпионата мира-2022

Алина Савинова
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что собирается посетить решающие матчи чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Поеду ли я на матчи ЧМ в Катаре? Конечно, я собираюсь поехать на турнир. У меня же приглашение от ФИФА. Посещу матчи полуфинала и финала», — цитирует Колоскова Sport24.

Раннее Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила Колоскова посетить чемпионат мира-2022 в Катаре.

Полуфиналы мирового первенства пройдут 13 и 14 декабря, а финал состоится 18 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-03-pochtnyy-prezident-rfs-koloskov-nameren-posetit-polufinaly-i-final-chm-2022

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Чемпионат мира по футболу
Вячеслав Колосков
2
1
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