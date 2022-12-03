Почетный президент РФС Колосков сообщил, что намерен посетить решающие матчи чемпионата мира-2022

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сообщил, что собирается посетить решающие матчи чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Поеду ли я на матчи ЧМ в Катаре? Конечно, я собираюсь поехать на турнир. У меня же приглашение от ФИФА. Посещу матчи полуфинала и финала», — цитирует Колоскова Sport24.

Раннее Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила Колоскова посетить чемпионат мира-2022 в Катаре.

Полуфиналы мирового первенства пройдут 13 и 14 декабря, а финал состоится 18 декабря.