Колосков — о победе сборной Аргентины: «Поляки далеки от эталонов чемпионата мира»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение сборной Польши от Аргентины (0:2) в матче групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Вопрос, заслуженно ли Польша прошла дальше, бессмысленный. Это же не по чей-то прихоти произошло. Они вышли на футбольное поле и добились результата. Аргентина играла лучше в этом матче и заслуженно победила, а Польша проиграла 0:2, что позволило выйти в плей-офф тоже заслуженно. Если говорить о качестве игры, то поляки далеки от эталонов чемпионата мира. Я и Аргентину не вижу в числе явных фаворитов, хотя перед началом говорили, что это один из претендентов», — сказал Колосков «СЭ».

Сборная Аргентины набрала 6 очков и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022, а Польша — со второго. Соперником аргентинцев будет команда Австралии, а поляков — Франция.

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