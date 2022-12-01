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Сегодня, 10:47

Посол РФ в Катаре считает, что Европа критикует чемпионат мира-2022 в отместку

Виталий Косик
Корреспондент
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Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин заявил, что европейские страны специально критикуют чемпионат мира по футболу-2022 в отместку на решение руководства страны не заключать контракты на поставки природного газа.

«Думаю, все это стали делать в отместку за то, что Катар не смог удовлетворить европейские потребности в газе. Когда 24 февраля началась специальная операция и в Европе было решено сократить закупки российского голубого топлива и свертывать сотрудничество, они начали искать альтернативные источники. И зачастили в Доху, пытаясь подписать контракты. Но у Катара объективно не было свободных ресурсов: все контракты долгосрочные, основные потребители — страны Юго-Восточной Азии, и как добросовестные партнеры они не собирались разрывать свои контракты, чтобы высвободившиеся объемы газа направить в Европу», — цитирует Догадкина ТАСС.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

В период подготовки к мировому первенству правозащитные организации и западные СМИ постоянно критиковали власти Катара за политику в области прав трудовых мигрантов, женщин и сексуальных меньшинств.

Источник: https://tass.ru/sport/16471109
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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