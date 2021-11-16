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Папу Гомес из-за травмы пропустит матч сборной Аргентины против Бразилии

04:30
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Форвард сборной Аргентины Папу Гомес получил травму в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Уругвая (1:0).

Как сообщает Twitter национальной команды, 33-летний игрок получил травму левого колена. Несмотря на то, что Гомес тренировался в последние дни, он не примет участие в матче против Бразилии.

Матч Аргентина — Бразилия пройдет 17 ноября и начнется в 2:30 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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