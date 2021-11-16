Форвард сборной Англии Харри Кейн подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Сан-Марино (10:0).

«Это было потрясающе. Мы ожидали победу, но мы проделали отличную работу. Нелегко пройти квалификацию. Я горд каждый раз, когда надеваю футболку сборной Англии. Забивать за национальную команду — одно из самых сильных впечатлений в моей карьере.

Я чувствую, что мы продолжаем становиться лучше. Нам нужно максимально качественно использовать время, потому что у нас не так много времени до следующего турнира. Речь идет о том, чтобы использовать каждую тренировку, каждый матч для точной настройки маленьких деталей » , — приводит слова Кейна ITV Sport.

Кейн после покера в ворота Сан-Марино с 48 голами вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Англии и догнал Гари Линекера. На второй строчке Бобби Чарльтон (49), рекордсмен — Уэйн Руни (53).

По итогам отборочного турнира Англия с 26 очками заняла первое место в группе I и вышла на ЧМ-2022. В стыковые матчи со второго места попала сборная Польши.