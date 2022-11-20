Орещук рассказал, за какие команды будет болеть на чемпионате мира-2022

Футбольный агент Роман Орещук рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира-2022.

«Я думаю, так как у Франции ведущие игроки получили травмы, то чемпионат мира выиграет южноамериканская страна: Бразилия или Аргентина. Я, наверное, буду болеть за Аргентину или за Португалию, хочется, чтобы Месси или Роналду выиграли турнир и стали чемпионами мира. Не будет больших сюрпризов на турнире, может только Катар из группы выйдет. Я не планирую посетить турнир, нашей сборной там нет, за кого болеть? Дома тоже могу посмотреть красивый футбол», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная России не примет участие в турнире. В марте этого года россиян отстранили от участия в стыковых матчах.