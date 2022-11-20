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Сегодня, 16:52

Уилкшир: «Не думаю, что сборная России претендовала бы на победу на чемпионате мира»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира-2022.

«Естественно, болеть я буду за Австралию, это моя команда. Что же касается шансов на победу на чемпионате мира, тут очень сложно что-то предсказывать. Сейчас в отличной форме находится Аргентина, Бразилия всегда входит в число основных претендентов, у них фантастический состав. Не стоит забывать и про Германию с Францией, — цитирует «РБ Спорт» Уилкшира. — Если бы в Катаре играла сборная России, честно говоря, не думаю, что команда претендовала бы на победу на чемпионате мира. Команде Валерия Карпина пришлось бы там очень сложно, но, с другой стороны, футбол хорош тем, что ты никогда не знаешь, что произойдет на самом деле».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

Сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором. Начало — в 19.00 мск.

Источник: РБ Спорт

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Люк Уилкшир
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
1
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