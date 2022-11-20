Уилкшир: «Не думаю, что сборная России претендовала бы на победу на чемпионате мира»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира-2022.

«Естественно, болеть я буду за Австралию, это моя команда. Что же касается шансов на победу на чемпионате мира, тут очень сложно что-то предсказывать. Сейчас в отличной форме находится Аргентина, Бразилия всегда входит в число основных претендентов, у них фантастический состав. Не стоит забывать и про Германию с Францией, — цитирует «РБ Спорт» Уилкшира. — Если бы в Катаре играла сборная России, честно говоря, не думаю, что команда претендовала бы на победу на чемпионате мира. Команде Валерия Карпина пришлось бы там очень сложно, но, с другой стороны, футбол хорош тем, что ты никогда не знаешь, что произойдет на самом деле».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

Сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором. Начало — в 19.00 мск.