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Сегодня, 16:37

Орещук: «Считаю, что у сборной Польши нет никаких шансов пройти в четвертьфинал, даже теоретических»

Алина Савинова
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Бывший футболист польской «Легии» Роман Орещук рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 финала ЧМ-2022 Польша — Франция.

«Сегодня я буду болеть за сборную Франции против Польши. Почему? Французы, в принципе, мой фаворит по ходу турнира, и я хочу, чтобы они выиграли чемпионат мира. В любом другом матче я бы поддерживал поляков.

Считаю, что у сборной Польши нет никаких шансов пройти в четвертьфинал, даже теоретических. Вообще Франция и Бразилия — главные фавориты чемпионата мира. Они должны дойти до финала и все решить там", — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Матч между сборными Польши и Франции пройдет сегодня, 4 декабря, на стадионе «Аль-Тумама» и начнется в 18.00 по московскому времени.

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Источник: https://metaratings.ru/news/oreshchuk-u-sbornoy-polshi-net-dazhe-teoreticheskikh-shansov-proyti-v-chetvertfinal-chm-2022-1431205/

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 0
Польша 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Роман Орещук
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
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