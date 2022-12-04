Орещук: «Считаю, что у сборной Польши нет никаких шансов пройти в четвертьфинал, даже теоретических»

Бывший футболист польской «Легии» Роман Орещук рассказал о своих ожиданиях от матча 1/8 финала ЧМ-2022 Польша — Франция.

«Сегодня я буду болеть за сборную Франции против Польши. Почему? Французы, в принципе, мой фаворит по ходу турнира, и я хочу, чтобы они выиграли чемпионат мира. В любом другом матче я бы поддерживал поляков.

Считаю, что у сборной Польши нет никаких шансов пройти в четвертьфинал, даже теоретических. Вообще Франция и Бразилия — главные фавориты чемпионата мира. Они должны дойти до финала и все решить там", — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Матч между сборными Польши и Франции пройдет сегодня, 4 декабря, на стадионе «Аль-Тумама» и начнется в 18.00 по московскому времени.