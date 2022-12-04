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Сегодня, 16:42

Бывший тренер «Спартака» Рианчо заявил, что сборная США сильнее России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Рауль Рианчо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил сборные США и России.

«Сборная США сильнее сборной России по футболу. В России нет методической работы в академиях. Во всех странах есть футбольные школы с устоявшейся методикой, отлаженной схемой развития футболистов. А в России у каждой академии свой стиль работы, нет общей стратегии подготовки молодых футболистов. России предстоит проделать еще много работы, чтобы вырастить столько же талантов, сколько есть у сборной США», — приводит Sport24 слова Рианчо.

Сборная США дошла на ЧМ-2022 в Катаре до 1/8 финала и уступила Нидерландам (1:3).

Сборная России должна была участвовать в стыковом турнире за право выступить в финальной стадии чемпионата мира, но в марте нынешнего года ФИФА отстранила команду от выступлений в международных турнирах.

Рауль Рианчо работал в «Спартаке» с июня 2018 года. Он входил в тренерский штаб Массимо Карреры, а затем с октября по ноябрь того же года исполнял обязанности главного тренера после увольнения итальянского специалиста.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-04-riancho-rossii-predstoit-mnogo-raboty-chtoby-vyrastit-stolkozhe-talantov-kak-u-sbornoy-ssha

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 0
Польша 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная США по футболу
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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