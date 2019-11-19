Капитан сборной Омана Ахмед Мубарак выйдет в стартовом составе на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Индии. Для 34-летнего хавбека эта игра станет 176-й в составе национальной команды. По этому показателю он вышел на четвертое место в истории футбола, догнав итальянца Джанлуиджи Буффона.

От идущего третьим мексиканца Клаудио Суареса Мубарака отделяет одна игра (177), от занимающего второе место Мохаммеда Аль-Деайя из Саудовской Аравии — две (178). Мировой рекорд принадлежит Ахмеду Хассану из сборной Египта — 184 матча.

Среди действующих игроков сборных Мубарак идет первым. На одну встречу от него отстает капитан сборной Кувейта Бадер Аль-Мутва, который сегодня провел 175-й матч (1:0 с Непалом).