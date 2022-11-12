Гимнастка Чусовитина: «В Катаре я была раз восемь. Великолепная страна»

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина поделилась ожиданиями от грядущего ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

«В Катаре я была раз восемь. Великолепная страна. По погоде она мне очень подходит, потому что я люблю тепло. Обожаю Катар. Неторопливая страна. Там все идет размеренно, своим чередом.

Самое поразительное, что это была пустыня, на которой построили такие удивительные здания. Нет ни одного одинакового здания. Все разные. Я думаю, что этв страна должна достойно провести чемпионат мира, они готовились.

В мае или июне этого года в Катаре проходил чемпионат Азии, и мы видели всю эту подготовку. Наша гостиница была рядом со стадионом, и мы за всем наблюдали. В Катаре должно все пройти грандиозно», — сказала Чусовитина Eurostavka.ru.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.