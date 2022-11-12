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12 ноября, 16:38

Гимнастка Чусовитина: «В Катаре я была раз восемь. Великолепная страна»

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина поделилась ожиданиями от грядущего ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

«В Катаре я была раз восемь. Великолепная страна. По погоде она мне очень подходит, потому что я люблю тепло. Обожаю Катар. Неторопливая страна. Там все идет размеренно, своим чередом.

Самое поразительное, что это была пустыня, на которой построили такие удивительные здания. Нет ни одного одинакового здания. Все разные. Я думаю, что этв страна должна достойно провести чемпионат мира, они готовились.

В мае или июне этого года в Катаре проходил чемпионат Азии, и мы видели всю эту подготовку. Наша гостиница была рядом со стадионом, и мы за всем наблюдали. В Катаре должно все пройти грандиозно», — сказала Чусовитина Eurostavka.ru.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/v-katare-prohodil-chempionat-azii-i-my-videli-vsyu-etu-podgotovku-chusovitina-o-chm-2022

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Чемпионат мира по футболу
Оксана Чусовитина
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