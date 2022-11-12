Бускетс признался, что старается помогать молодым игрокам советами в преддверии ЧМ-2022

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, что старается делиться советами с молодыми игроками команды, которые выступят на чемпионате мира в Катаре.

«Я пытаюсь давать советы, я уже делал это на чемпионате Европы. Мы начали не лучшим образом, и я попытался внести свой вклад: объяснить некоторые ситуации, успокоить товарищей по команде», — приводит Marca слова 34-летнего полузащитника.

Бускетс был включен в окончательный состав сборной Испании на чемпионат мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это турнир станет дебютным для его товарищей по команде 18-летнего Гави и 19-летнего Педри.

На ЧМ-2022 Испания сыграет в группе Е против Германии, Японии и Коста-Рики.