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12 ноября, 16:41

Бускетс признался, что старается помогать молодым игрокам советами в преддверии ЧМ-2022

Алина Савинова
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, что старается делиться советами с молодыми игроками команды, которые выступят на чемпионате мира в Катаре.

«Я пытаюсь давать советы, я уже делал это на чемпионате Европы. Мы начали не лучшим образом, и я попытался внести свой вклад: объяснить некоторые ситуации, успокоить товарищей по команде», — приводит Marca слова 34-летнего полузащитника.

Бускетс был включен в окончательный состав сборной Испании на чемпионат мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это турнир станет дебютным для его товарищей по команде 18-летнего Гави и 19-летнего Педри.

На ЧМ-2022 Испания сыграет в группе Е против Германии, Японии и Коста-Рики.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/11/12/636f7303ca47412d0b8b4573.html

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