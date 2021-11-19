Оскар Табарес покинул пост главного тренера сборной Уругвая после 15 лет в команде
Оскар Табарес освобожден от должности главного тренера сборной Уругвая, сообщает сайт Федерации футбола страны.
? Comunicado de la AUF — 19/11/2021 pic.twitter.com/OSVXn2qpG4— Selecci?n Uruguaya (@Uruguay) November 19, 2021
74-летний специалист тренировал сборную с 2006 года. Также он возглавлял команду с 1988 по 2000 год. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки в 2011 году.
Также он тренировал «Пеньяроль», «Депортиво Кали», «Бока Хуниорс», «Милан», «Овьедо», «Кальяри», «Велес Сарсфилд», «Данубио», «Монтевидео Уондерерс», «Белла Виста», молодежную и олимпийскую сборную Уругвая. Победитель Кубка Либертадорес с «Пеньяролем», чемпион Аргентины с «Бока Хуниорс».
В последних матча отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Уругвая уступила Аргентине (0:1) и Боливии (0:3). В 14 матчах команда набрала 16 очков и занимает седьмое место, не позволяющее сыграть на чемпионате мира.
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