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Сегодня, 00:06

Нидерланды — Аргентина: футболисты потолкались после свистка об окончании основного времени

Анна Горшкова
Корреспондент
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Потасовка после свистка.
Фото AFP
Потасовка после свистка.
Потасовка после свистка.
Потасовка после свистка.
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Игроки сборных Нидерландов и Аргентины устроили вторую потасовку после свистка об окончании основного времени в матче 1/4 финала ЧМ-2022.

Желтую карточку получил Отаменди.

Потасовка после свистка.
Потасовка после свистка.
Потасовка после свистка.
Потасовка после свистка.
Потасовка после свистка.
Потасовка после свистка.

После основного времени счет в матче 2:2. Команда проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и овертайм не выявит победителя, то за ним последует серия пенальти.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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