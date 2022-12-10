Нидерланды — Аргентина: футболисты потолкались после свистка об окончании основного времени
Игроки сборных Нидерландов и Аргентины устроили вторую потасовку после свистка об окончании основного времени в матче 1/4 финала ЧМ-2022.
Желтую карточку получил Отаменди.
Потасовка после свистка.
Потасовка после свистка.
Потасовка после свистка.
После основного времени счет в матче 2:2. Команда проведут два дополнительных тайма по 15 минут. Если и овертайм не выявит победителя, то за ним последует серия пенальти.
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