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Аргентина обыграла Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нидерланды — Аргентина — 2:2, пенальти 3:4.
Фото Global Look Press

Сборная Аргентины обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время на стадионе «Лусаил» закончилось вничью — 2:2. Счет в игре на 35-й минуте открыл защитник бразильцев Науэль Молина после передачи Лионеля Месси. Во втором тайме Месси забил с пенальти и удвоил преимущество Аргентины.

На 83-й минуте нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст отыграл один мяч, а на 90+11-й минуте Вегхорст оформил дубль после хитрого розыгрыша штрафного.

В концовке матча случились две потасовки. Вначале на 88-й минуте между игроками произошла стычка после того, как Леандро Паредес сбил Натана Аке, а затем пнул мяч в сторону скамейки нидерландцев. Затем футболисты потолкались после свистка об окончании основного времени.

В дополнительное команды не забили голов. В серии послематчевых пенальти аргентинцы оказались точнее — 4:3.

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Нидерланды
2:2
Аргентина

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Ваут Вегхорст
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