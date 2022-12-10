Аргентина обыграла Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыграла Нидерланды в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время на стадионе «Лусаил» закончилось вничью — 2:2. Счет в игре на 35-й минуте открыл защитник бразильцев Науэль Молина после передачи Лионеля Месси. Во втором тайме Месси забил с пенальти и удвоил преимущество Аргентины.

На 83-й минуте нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст отыграл один мяч, а на 90+11-й минуте Вегхорст оформил дубль после хитрого розыгрыша штрафного.

В концовке матча случились две потасовки. Вначале на 88-й минуте между игроками произошла стычка после того, как Леандро Паредес сбил Натана Аке, а затем пнул мяч в сторону скамейки нидерландцев. Затем футболисты потолкались после свистка об окончании основного времени.

В дополнительное команды не забили голов. В серии послематчевых пенальти аргентинцы оказались точнее — 4:3.

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.