«Ни в коем случае». На Украине ответили на вопрос, нужно ли перестать разводить сборную с Россией

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход сборной Украины в стыковые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Украина обыграла Боснию (2:0), а Франция победила Финляндию (2:0).

«Для сборной Украины сегодня сложилось все идеально, — сказал Франков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Спасибо французам. Без их победы мы бы не прошли дальше. Сборная Украины показала сегодня не самый лучший футбол, но это совершенно неважно. Игра забывается, результат остается. Я был уверен сегодня, что сборная Украины попадет в стыковые матчи. Босния была без мотивации, это сильно облегчило нам жизнь».

Сборные России и Украины попали в число 12 участников стыковых матчей, но между собой они точно не сыграют.

«Пора ли уже перестать разводить сборную Украины с Россией? Ни в коем случае этого делать нельзя. Вокруг этого матча будет столько вони, будет неимоверное количество драк и всего прочего. Этого делать не нужно, так будет лучше для всех. Обе сборные по итогам квалификации добились стыковых матчей. Исходя из этого, мы делаем вывод, что уровень сборных России и Украины сейчас одинаковый. На этом нужно остановиться, никаких очных противостояний устраивать не надо», — заявил Франков.