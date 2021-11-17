Экс-игрок «Ахмата» помог Боливии разгромить Уругвай

Сборная Боливии обыграла Уругвай в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:0. Бывший игрок «Ахмата» Хуан Арсе оформил дубль, а также один мяч забил Марсело Морено, поигравший в Англии, Германии и Украине.

Уругвайцы потерпели четвертое поражение кряду. Боливийцы набрали 15 очков и отстают на одно очко от сегодняшнего соперника, идущего на 6-й строчке в группе южноамериканского отбора.