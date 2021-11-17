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Экс-игрок «Ахмата» помог Боливии разгромить Уругвай

00:59
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Сборная Боливии обыграла Уругвай в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 3:0. Бывший игрок «Ахмата» Хуан Арсе оформил дубль, а также один мяч забил Марсело Морено, поигравший в Англии, Германии и Украине.

Уругвайцы потерпели четвертое поражение кряду. Боливийцы набрали 15 очков и отстают на одно очко от сегодняшнего соперника, идущего на 6-й строчке в группе южноамериканского отбора.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
16 нояб, 23:00. Hernando Siles (Ла-Пас)
Боливия
3:0
Уругвай
Голы
Арсе, 30 (1:0), Морено, 45 (2:0), Арсе, 79 (3:0)
Не реализованный пенальти
Морено 62
Боливия
Лампе Кинтерос Бехарано Фернандес (Энумба, 46 ) Сагредо Хустиниано Арсе (Гонсалес, 85 ) Вильярроэль (Сауседо, 59 ) Морено Абрего (Альгараньяс, 59 ) Рамальо (Сааведра, 71 )
Уругвай
Муслера Хименес Годин Пикерес (Гонсалес, 46) Касерес Весино (Суарес, 45) Бентанкур Нандес (Родригес, 63) Торрейра (Арамбарри, 68) Альварес Торрес (Родригес, 76)
Предупреждения
Кинтерос 22  -  Гонсалес 60
Удаления
Альгараньяс 74
Судьи
Вилтон Сампайю

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Евгений Козинов все материалы автора
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