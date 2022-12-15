Непомнящий: «Хочу, чтобы марокканцы завоевали бронзу. Это было бы выдающимся достижением»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко.

«Марокканцы провели матч с французами очень хорошо. На удивление для меня, они во многом даже превосходили соперника. Но решающим фактором, конечно, стало то, что в составе у французов есть такие игроки, как Гризманн и Мбаппе. Это люди, которые создали результат в нужный момент.

В игре с Хорватией все может быть. Силы уже на исходе. Хочу, чтобы марокканцы завоевали бронзу. Это было бы выдающимся достижением для африканского и мирового футбола», — сказал Непомнящий «СЭ».

Матч за третье место на ЧМ-2022 Марокко — Хорватия состоится в субботу, 17 декабря и начнется в 18.00 (мск).