Кроос: «Судья по делу поставил пенальти в ворота сборной Хорватии»
Кроос прокомментировал назначенный пенальти в ворота сборной Хорватии в матче ЧМ с Аргентиной
Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал назначенный пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче ЧМ с Аргентиной (0:3).
«Думаю, судья по делу поставил пенальти в ворота сборной Хорватии. Я не считаю, что это было ошибочное решение», — цитирует Крооса Real Total.
После этого матча хорватские футболисты раскритиковали арбитра за решение поставить пенальти.
В финале ЧМ-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Францией 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.
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