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Сегодня, 13:11

Кроос: «Судья по делу поставил пенальти в ворота сборной Хорватии»

Кроос прокомментировал назначенный пенальти в ворота сборной Хорватии в матче ЧМ с Аргентиной
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал назначенный пенальти в ворота сборной Хорватии в полуфинальном матче ЧМ с Аргентиной (0:3).

«Думаю, судья по делу поставил пенальти в ворота сборной Хорватии. Я не считаю, что это было ошибочное решение», — цитирует Крооса Real Total.

После этого матча хорватские футболисты раскритиковали арбитра за решение поставить пенальти.

В финале ЧМ-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Францией 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.

Тони Кроос
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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