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Сегодня, 12:35

Педри считает, что сборная Испании может побороться за трофей на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Педри заявил, что национальная команда Испании может побороться за победу на чемпионате мира в Катаре.

«Я считаю, что сборная Испании подходит к этому чемпионату мира в очень хорошем состоянии. На чемпионате Европы и в Лиге наций мы выступили очень хорошо. На Евро мы дошли до полуфинала. Уверен, если бы мы вышли в финал, то выиграли бы его. В Лиге наций я почти не играл, но команда была очень хороша. У нас очень хороший состав, и мы покажем это на поле. Можем ли мы мечтать о победе? Да, почему нет? Сначала нужно сконцентрироваться на групповом этапе, а уже потом — на плей-офф. У нас есть команда, способная бороться за трофей», — приводит слова Педри Mundo Deportivo.

Он также заявил, что в сборной нет одной суперзвезды, но главной звездой является вся команда. По его словам, когда работаешь вместе, а каждый знает, чего хочет, ради чего играет, то это уже большое достижение и дает хорошие шансы на победу.

Испанцы проведут первый матч в турнире 23 ноября против Коста-Рики. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221116/1001895381/pedri-sonar-mundial.html
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