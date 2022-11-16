Тикнизян о просмотре ЧМ-2022: «Можно что-то черпануть оттуда в плане опыта»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, что будет смотреть матчи чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Естественно, я буду следить за чемпионатом мира, где выступят лучшие команды. Можно что-то черпануть оттуда в плане опыта, игровых действий. Думаю, каждый футболист РПЛ будет смотреть чемпионат мира. Кого-то конкретного поддерживать не буду, только хороший футбол», — цитирует Тикнизяна Metaratings.ru.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.