Жунинью прокомментировал противостояние Мбаппе против Уокера в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Бывший игрок сборной Бразилии Жуниньо считает нападающего сборной Франции Кильяна Мбаппе лучшим игроком в мире. По его мнению, защитнику сборной Англии Кайлу Уокеру будет сложно против него.

«Дуэль Мбаппе и Уокера? Можно выиграть 10 дуэлей против Мбаппе, но проиграть только одну и проиграть весь матч. Сейчас Кильян — лучший игрок в мире. Против него играть всегда сложно, если только ты не привяжешь шнурки к его бутсам», — цитирует RMC Sport Жунинью.

На ЧМ-2022 Мбаппе забил пять голов и сделал две голевые передачи в четырех матчах.

Матч 1/4 финала между сборными Франции и Англии пройдет в субботу, 10 декабря. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.