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Кейн: «Льорис — один из лучших вратарей в мире, но в матче мы точно не будем друзьями»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Франции. Форвард отметил вратаря французов Уго Льориса, с которым они вместе выступают за «Тоттенхэм».

«Он действительно хороший парень, один из лучших вратарей в мире. Но в этом матче мы точно не будем друзьями. Я знаю его давно, мне будет интересно сыграть против него. Точно знаю, что Льорис сделает все для победы Франции», — приводит слова Кейна Goal.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Англии сыграет в четвертьфинале турнира против Франции завтра, 10 декабря, начало — 22.00 мск.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 0
Аргентина 1
1-й тайм

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Гарри Кейн
Уго Льорис
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
0
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