«Деян передает всем привет». «Зенит» выложил фотографию Ловрена после победы Хорватии над Бразилией на ЧМ

«Зенит» пошутил о поражении сборной Бразилии от Хорватии (1:1, 2:4 — по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2022.

Клуб из Санкт-Петербурга выложил послематчевую фотографию защитника и капитана команды Деяна Ловрена, который полностью провел игру против бразильцев.

«Деян передает всем привет!» — говорится в описании к посту.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии встретится с победителем матча Нидерланды — Аргентина.