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Сегодня, 11:16

Антони купил себе спорткар за 385 тысяч евро в честь попадания в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони сделал себе подарок после попадания в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2022 в Катаре. На это обратило внимание издание A Bola.

22-летний форвард купил Lamborghini Aventador за 385 тысяч евро. Спорткар уже стоит в гараже дома игрока в Чешире (Северо-Западная Англия).

Антони с новым автомобилем. Фото Соцсети
Антони с новым автомобилем.
Фото Соцсети

В групповом турнире ЧМ-2022 Бразилия встретится с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Антони (Манчестер Юнайтед)
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