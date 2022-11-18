Антони купил себе спорткар за 385 тысяч евро в честь попадания в состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони сделал себе подарок после попадания в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2022 в Катаре. На это обратило внимание издание A Bola.

22-летний форвард купил Lamborghini Aventador за 385 тысяч евро. Спорткар уже стоит в гараже дома игрока в Чешире (Северо-Западная Англия).

Антони с новым автомобилем. Фото Соцсети

В групповом турнире ЧМ-2022 Бразилия встретится с Сербией, Швейцарией и Камеруном.