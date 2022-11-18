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Сегодня, 11:08

Джамбротта — о Месси: «Он гений, как и Марадона. Такие рождаются раз в 30 лет»

Дзамбротта назвал Месси гением и сравнил его с Марадоной
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Мне повезло играть с ним. Месси — отличный партнер по команде. Я бы хотел увидеть, как он поднимает трофей, которого ему не хватает. Это самый важный трофей, который стал бы вознаграждением для Месси за все то, что он дал футболу. Месси — гений, как и Марадона. Такие игроки рождаются раз в 30 лет», — приводит слова Дзамбротты AS.

Он также выразил надежду, что это будет чемпионат имени Месси.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2022 в группе C с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Источник: https://as.com/futbol/mundial/zambrotta-ojala-sea-el-mundial-de-leo-messi-italia-volvera-n/
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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