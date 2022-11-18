Бывший защитник сборной Италии Джанлука Дзамбротта высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Мне повезло играть с ним. Месси — отличный партнер по команде. Я бы хотел увидеть, как он поднимает трофей, которого ему не хватает. Это самый важный трофей, который стал бы вознаграждением для Месси за все то, что он дал футболу. Месси — гений, как и Марадона. Такие игроки рождаются раз в 30 лет», — приводит слова Дзамбротты AS.

Он также выразил надежду, что это будет чемпионат имени Месси.

Сборная Аргентины сыграет на ЧМ-2022 в группе C с Польшей, Саудовской Аравией и Мексикой. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.