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Сегодня, 18:45

Нагучев назвал главную проблему сборной Германии

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Роман Нагучев в интервью «СЭ» объяснил, почему сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022.

— Главная игровая проблема этой сборной Германии?

— Считаю, ее очень точно обозначил еще до начала турнира Бастиан Швайнштайгер. Он сказал, что у этой сборной Германии есть одна слабость — бундестим позволяет соперникам возвращаться в игру. Причем Швайнштайгер отмечал это еще в Лиге наций. Если помните, немцы вели в счете в матче с англичанами (2:0), но затем позволили британцам в течение девяти минут забить три мяча... В общем, у Германии есть проблемы с контролем над игрой. И в Катаре это проявилось во всей красе.

— В матчах с Японией и Коста-Рикой?

— Да. Немцы вели в счете, имели большое преимущество. Но проводя почти идеальные первые таймы, они вдруг почему-то теряли контроль над происходящим после перерыва. Соперники, видимо, об этом знали — вот и воспользовались.

В групповом турнире ЧМ-2022 сборная Германии проиграла Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). Немцы заняли третье место в группе Е и не смогли пройти в следующую стадию турнира.

Футболисты сборной Германии. «Через два года сборная Германии будет сильнейшей в Европе. Наряду с Францией». Мнение Нагучева
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Сборная Германии по футболу
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