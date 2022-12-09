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Сегодня, 20:31

Мостовой заявил, что не видит смысла в проведении чемпионатов мира каждые два года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение Арсена Венгера проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.

Сейчас чемпионаты мира проходят раз в четыре года.

«Я эту идею слышал не только от него. Еще лет пять-шесть назад кто-то об этом говорил. И уже тогда я сказал, что не вижу в этом смысла. Куда в этом случае девать остальные турниры?
Одно дело — сидеть не трибуне и смотреть, и совершенно другое — как футболист носиться из страны в страну, из сборной в клуб. Так и запутаться можно, где какая лига и какая конференция. Конечно, здорово, что столько футбола, но футболистам-то как? Половина же еле ходит», — приводит Metaratings слова Мостового.

В данный момент в Катаре проходит чемпионат мира-2022. Следующее мировое первенство состоится в 2026 году в Мексике, США и Канаде.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoy-zayavil-chto-ne-vidit-smysla-v-provedenii-chempionatov-mira-po-futbolu-raz-v-dva-goda-1435677/

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды
Аргентина

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Александр Мостовой
Чемпионат мира по футболу
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