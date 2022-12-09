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Сегодня, 20:30

Нидерланды — Аргентина: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/4 финала ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

В пятницу, 9 декабря, сборная Нидерландов сыграет против Аргентины в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.

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На стадии 1/8 финала турнира Нидерланды уверенно победили команду США (3:1). Гол и две результативные передачи в той встрече сделал защитник Дензел Дюмфрис. Аргентина победила Австралию со счетом 2:1. В этой встрече форвард Лионель Месси забил свой первый гол в плей-офф чемпионатов мира.

Следить за матчем Нидерланды — Аргентина вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Нидерланды
Аргентина

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды
Аргентина

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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