Модрич заявил, что сборная Хорватии может противостоять кому угодно

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился эмоциями от выхода в плей-офф чемпионата мира в Катаре после ничьей с Бельгией (0:0).

«Мы в восторге от выхода в 1/8 финала, мы его заслужили, особенно учитывая нашу игру в последних двух матчах. Сегодня мы сыграли очень и очень хорошо. Были отрезки, когда нам приходилось тяжело, у соперника были отличные моменты, но были они и у нас. Мы могли снять все вопросы досрочно. Первая цель достигнута, мы вышли из группы. Сегодня мы показали, что являемся топ-командой и способны противостоять кому угодно. Нашим соперникам в плей-офф просто не будет», — приводит слова Модрича Jutarnji List.

Из группы F в плей-офф турнира вышли Марокко, с первого место (7 очков), и Хорватия — со второго (5 очков). Бельгия заняла третье место, Канада — четвертое.