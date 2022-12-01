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Сегодня, 21:41

Ловрен: «Для нас важно наслаждаться своим так называемым «последним танцем»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен в комментарии для спецкорра «СЭ» Севастиана Терлецкого высказался о будущем своей национальной команды.

— Знаешь ли ты, что это был последний шанс золотого бельгийского поколения?

— Не знаю.

— А что о вашей команде? Тоже последний шанс?

— Определенно, следующий чемпионат мира через четыре года. За себя мне сложно говорить, за Луку (Модрича) тоже. Возможно, Перишич, он сумасшедший! Он хочет играть. Но для нас важно наслаждаться своим так называемым «последним танцем».

— Это ваш «последний танец»?

— Посмотрим.

Хорватия заняла второе место в группе F с 5 очками. В 1/8 финала команда встретится со сборной, которая займет первое место в группе E.

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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Деян Ловрен
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