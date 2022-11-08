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Сегодня, 11:38

Модель пообещала вратарю сборной Мексики Очоа незабываемую ночь в случае победы на ЧМ-2022

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Ванда Эспиноза.
Фото Соцсети
Ванда Эспиноза.
Фото Соцсети
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Модель Ванда Эспиноза пообещала вратарю сборной Мексики Гильермо Очоа незабываемую ночь в случае победы «зеленых» на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Я возьмусь за тебя так сильно, что ты был этому рад больше, чем победе на чемпионате мира», — сказала Эспиноза в подскасте Elo.

Ванда Эспиноза. Фото Соцсети
Ванда Эспиноза.
Фото Соцсети
Ванда Эспиноза. Фото Соцсети
Ванда Эспиноза.
Фото Соцсети

В группе С сборная Мексиси сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей.

Гильермо Очоа
Чемпионат мира по футболу
Сборная Мексики по футболу
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