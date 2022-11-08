Модель пообещала вратарю сборной Мексики Очоа незабываемую ночь в случае победы на ЧМ-2022
Модель Ванда Эспиноза пообещала вратарю сборной Мексики Гильермо Очоа незабываемую ночь в случае победы «зеленых» на чемпионат мира-2022 в Катаре.
«Я возьмусь за тебя так сильно, что ты был этому рад больше, чем победе на чемпионате мира», — сказала Эспиноза в подскасте Elo.
Ванда Эспиноза.
Фото Соцсети
Ванда Эспиноза.
Фото Соцсети
В группе С сборная Мексиси сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей.
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