Модель пообещала вратарю сборной Мексики Очоа незабываемую ночь в случае победы на ЧМ-2022

Модель Ванда Эспиноза пообещала вратарю сборной Мексики Гильермо Очоа незабываемую ночь в случае победы «зеленых» на чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Я возьмусь за тебя так сильно, что ты был этому рад больше, чем победе на чемпионате мира», — сказала Эспиноза в подскасте Elo.

Ванда Эспиноза. Фото Соцсети

Ванда Эспиноза. Фото Соцсети

В группе С сборная Мексиси сыграет с Аргентиной, Саудовской Аравией и Польшей.