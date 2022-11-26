Мбаппе сравнялся с Зиданом в списке лучших бомбардиров сборной Франции
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче группового этапа чемпионата мира против Дании.
23-летний француз забил 31 гол за национальную команду и догнал легендарного Зинедина Зидана, который занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Франции.
Отметим, что Зидан провел за национальную команду 108 матчей, а Мбаппе — 60.
Первое место в этом списке делят нападающие Тьерри Анри и Оливье Жиру, забившие по 51 голу.
При этом 36-летний Жиру выступает в составе сборной Франции на ЧМ-2022.
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