Мбаппе сравнялся с Зиданом в списке лучших бомбардиров сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче группового этапа чемпионата мира против Дании.

23-летний француз забил 31 гол за национальную команду и догнал легендарного Зинедина Зидана, который занимает 7-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю сборной Франции.

Отметим, что Зидан провел за национальную команду 108 матчей, а Мбаппе — 60.

Первое место в этом списке делят нападающие Тьерри Анри и Оливье Жиру, забившие по 51 голу.

При этом 36-летний Жиру выступает в составе сборной Франции на ЧМ-2022.