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Судейство

Сегодня, 18:52

Марокканская федерация подала жалобу на судейство в матче ЧМ-2022 с Францией

Анна Горшкова
Корреспондент
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Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) подала в ФИФА жалобу на судейство в полуфинальном матче ЧМ-2022 против Франции (0:2).

Как сообщает пресс-служба FRMF, представители Федерации недовольны тем, что главный арбитр встречи Сесар Артуро Рамос не назначил два пенальти в пользу Марокко в первом тайме — после столкновения Тео Эрнандеса и Софьяна Буфаля, а также после падения Ашраф Дари в штрафной после контакта с соперником.

«Королевская федерация футбола Марокко решительно протестует против судейства в матче Марокко — Франция, который обслуживал Сесар Артуро Рамос. С этой целью FRMF направила компетентному органу письмо, в котором сослалась на ситуации, которые, по мнению нескольких специалистов по судейству, лишили марокканскую команду двух неоспоримых пенальти.

FRMF также выразила свое большое удивление тем, что система видеопомощи арбитру (ВАР) не отреагировала на эти арбитражные ситуации. FRMF напоминает, что она приложит все усилия для защиты и соблюдения прав национальных сборных, выступая за справедливость в судействе и осуждая эти судейские решения, принятые во время этого полуфинального противостояния чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года», — говорится в пресс-релизе.

17 декабря на стадионе «Халифа» пройдет матч за третье место, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко. Начало — в 18.00 мск.

Источник: Королевская марокканская футбольная федерация
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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