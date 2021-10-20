Маркиньос: «Неймар не знает, будет ли чемпионат мира 2022 года последним для него»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал заявление нападающего команды и сборной Бразилии Неймара о том, что чемпионат мира 2022 года в Катаре может стать последним в его карьере.

«Люди активно обсуждают его слова. Он чувствует, что его неправильно поняли. Неймар не знает, будет ли чемпионат мира 2022 года последним для него. Неймар просто не уверен, сможет ли выдержать еще четыре года игры на высоком уровне. Но он по-прежнему сосредоточен на футболе и хочет помогать своим командам», — приводит слова Марксиньоса Mundo Deportivo со ссылкой на TNT Sports Brasil.

29-летний нападающий выступает за национальную команду Бразилии с 2010 года. В составе сборной Неймар становился олимпийским чемпионом 2016 года и победителем Кубка конфедераций 2013 года.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.