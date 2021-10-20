Более 12 европейских ассоциаций хотят выйти из ФИФА из-за планов проведения ЧМ раз в два года

Более 12 национальных футбольных ассоциаций уведомили УЕФА о намерении известить ФИФА о желании выйти из состава международной федерации из-за планов проведения чемпионата мира раз в два года, сообщает Associated Press.

По информации источника, возможный выход из ФИФА не повлияет на участие клубов и национальных команд в турнирах под эгидой УЕФА.

Ранее ФИФА уведомила сборные о планах проводить чемпионат мира каждые два года начиная с 2026-го.

С 1930 года турнир проводится каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны. Ближайшие турниры состоятся в Катаре (зимой 2022 года), а также в Канаде, Мексике и США (2026).