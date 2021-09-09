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Манчини прокомментировал разгромную победу сборной Италии над Литвой

07:33
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Литвы (5:0).

«Несмотря на потерю стольких игроков за последние пару дней, ребята отреагировали на это хорошо. Очевидно, что соперник был не самого высокого класса, но не всегда можно забить пять или шесть голов, поэтому у нас все получилось.

Мы уже брали Распадори на Евро, он качественный игрок, но еще молод и нуждается в опыте. Конечно, это все в головах и ногах молодых игроков. Если они будут делать то, что нужно, усердно работать, оставаться организованными на поле, то у них есть шанс в сборной», — приводит слова Манчини RAI Sport.

Сборная Италии продлила беспроигрышную серию до 37 матчей, обновив национальный и мировой рекорд.

Итальянцы с 14 очками занимают первое место в группе C, литовцы без очков — на последней строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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