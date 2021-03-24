Мальта — Россия: Дзюба выйдет в стартовом составе и будет капитаном
21:20
Сборная России стартует в отборочном цикле чемпионата мира-2022 матчем с командой Мальты на выезде. Стали известны стартовые составы команд.
Капитаном сборной России будет нападающий Артем Дзюба.
Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус, С.Борг, Д.Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камендзули, Теума, Дегабриэле, Монтебелло.
Россия: Шунин, Караваев, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Фомин, Ахметов, Кузяев, Головин, Ионов, Дзюба.
Запасные: Дюпин, Лунев, Кудряшов, Нойштедтер, Смольников, Жирков, Мухин, Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Мостовой, Заболотный, Соболев.
Матч между сборными Мальты и России пройдет 24 марта на стадионе «Та-Али». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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