Сборная России стартует в отборочном цикле чемпионата мира-2022 матчем с командой Мальты на выезде. Стали известны стартовые составы команд.

Капитаном сборной России будет нападающий Артем Дзюба.

Мальта: Бонелло, Шоу, Агиус, С.Борг, Д.Мбонг, Кристенсен, Гийомье, Камендзули, Теума, Дегабриэле, Монтебелло.

Россия: Шунин, Караваев, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Фомин, Ахметов, Кузяев, Головин, Ионов, Дзюба.

Запасные: Дюпин, Лунев, Кудряшов, Нойштедтер, Смольников, Жирков, Мухин, Жемалетдинов, Ал.Миранчук, Мостовой, Заболотный, Соболев.

Матч между сборными Мальты и России пройдет 24 марта на стадионе «Та-Али». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи