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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Манчини назвал Северную Ирландию типичной британской командой

21:38
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Северной Ирландии.

«Первый матч отборочного турнира всегда самый сложный и самый важный, потому что он играется после большого перерыва, — цитирует специалиста Football Itaila 24 марта. — Нам нужно быть очень осторожными и сосредоточенными.

Мы должны начать турнир как следует. Северная Ирландия — типичная британская команда. Они защищаются и контратакуют. Мы не должны рисковать, так как у нас будет очень мало пространства. Они сильны в защите и опасны на контратаках».

Матч Италия — Северная Ирландия состоится 25 марта. Начало в 22.45 по московскому времени.

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