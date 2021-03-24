Матч квалификационного раунда ЧМ-2022.

В среду, 24 марта, состоится матч отборочного турнира на чемпионат мира-2022, в котором сборная Франции на своем поле примет команду Украины. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Команды выступают в группе D вместе с такими сборными, как Финляндия, Босния и Герцеговина, и Казахстан.

Следить за матчем Франция — Украина вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Франция — Украина