Франция — Украина: онлайн трансляция матча
20:45
Матч квалификационного раунда ЧМ-2022.
В среду, 24 марта, состоится матч отборочного турнира на чемпионат мира-2022, в котором сборная Франции на своем поле примет команду Украины. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.
Команды выступают в группе D вместе с такими сборными, как Финляндия, Босния и Герцеговина, и Казахстан.
Следить за матчем Франция — Украина вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча Франция — Украина
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...