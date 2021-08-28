Матеус Нуньес отказался от вызова в сборную Бразилии

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нуньес впервые был вызван в сборную Бразилии. Однако 23-летний игрок отказался от приглашения в национальную команду.

Как сообщает Globo Esporte, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш разговаривал с Нуньесом по поводу его вызова в португальскую команду. Футболист, родившийся в Бразилии, с 12 лет живет в Португалии.

«Лучший подарок, который я мог получить», — написал Нуньес в Instagram, так как состав сборной Бразилии был объявлен в его день рождения.

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Чили (2 сентября), Аргентиной (5 сентября) и Перу (7 сентября).