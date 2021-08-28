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Матеус Нуньес отказался от вызова в сборную Бразилии

06:44
Матеус Нуньес. Фото Instagram
Матеус Нуньес. Фото Instagram
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Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нуньес впервые был вызван в сборную Бразилии. Однако 23-летний игрок отказался от приглашения в национальную команду.

Как сообщает Globo Esporte, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш разговаривал с Нуньесом по поводу его вызова в португальскую команду. Футболист, родившийся в Бразилии, с 12 лет живет в Португалии.

«Лучший подарок, который я мог получить», — написал Нуньес в Instagram, так как состав сборной Бразилии был объявлен в его день рождения.

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Чили (2 сентября), Аргентиной (5 сентября) и Перу (7 сентября).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

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Евгений Козинов все материалы автора

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