Матеус Нуньес отказался от вызова в сборную Бразилии
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нуньес впервые был вызван в сборную Бразилии. Однако 23-летний игрок отказался от приглашения в национальную команду.
Как сообщает Globo Esporte, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш разговаривал с Нуньесом по поводу его вызова в португальскую команду. Футболист, родившийся в Бразилии, с 12 лет живет в Португалии.
«Лучший подарок, который я мог получить», — написал Нуньес в Instagram, так как состав сборной Бразилии был объявлен в его день рождения.
В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Чили (2 сентября), Аргентиной (5 сентября) и Перу (7 сентября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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