Макрон уверен, что сборная Франции обыграет Англию в 1/4 финала ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о предстоящем матче французской национальной команды с Англией в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Чтобы дать точный прогноз, необходимо знать возможные составы, поэтому следует дождаться дня накануне матча. Если говорить об общем прогнозе, не сомневаюсь, что Франция одержит победу», — приводит слова Макрона RTL France.

В четвертьфинале ЧМ-2022 французы встретятся с национальной командой Англии 10 декабря. Начало — в 22.00 по мск.