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Уилкшир: «Финал чемпионата мира в Катаре — фантастический. Очень рад за Месси»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился эмоциями от финала ЧМ-2022, где сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 — по пен.).

«Возможно, это и правда лучший финал, в этом матче было все. Казалось, что Аргентина контролирует ход игры и должна победить с комфортным перевесом. Но потом один момент все изменилось, обе команды имели моменты до самого финального свистка. Фантастический финал, я очень рад за Месси. В этом поколении Лионель лучший с отрывом. Он, Марадона и Пеле — легенды футбола, они в одном ряду. Сейчас Месси чуть ли не в одиночку принес Аргентине кубок. Отличный игрок и прекрасный человек», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Они шесть раз играли в финалах мирового первенства и в третий раз стали победителем турнира. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-govoril-kuran-i-pered-travmoj-zavershil-kar-eru-ne-vozvrashhajsya/
Диего Марадона
Лионель Месси
Люк Уилкшир
Пеле
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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