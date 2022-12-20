Уилкшир: «Финал чемпионата мира в Катаре — фантастический. Очень рад за Месси»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился эмоциями от финала ЧМ-2022, где сборная Аргентины одержала победу над Францией (3:3, 4:2 — по пен.).

«Возможно, это и правда лучший финал, в этом матче было все. Казалось, что Аргентина контролирует ход игры и должна победить с комфортным перевесом. Но потом один момент все изменилось, обе команды имели моменты до самого финального свистка. Фантастический финал, я очень рад за Месси. В этом поколении Лионель лучший с отрывом. Он, Марадона и Пеле — легенды футбола, они в одном ряду. Сейчас Месси чуть ли не в одиночку принес Аргентине кубок. Отличный игрок и прекрасный человек», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

ЧМ-2022 проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Они шесть раз играли в финалах мирового первенства и в третий раз стали победителем турнира. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.