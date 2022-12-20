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Сегодня, 11:00

Экс-игрок Марокко — об Амрабате: «У него огромные яйца»

Мустафа Хаджи высказался об игре капитана сборной Софьяна Амрабата
Микеле Антонов
Корреспондент
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Софьян Амрабат.
Фото Reuters

Экс-игрок сборной Марокко Мустафа Хаджи в интервью «СЭ» высказался об игре капитана сборной Софьяна Амрабата.

«У этого парня огромные яйца: он борется за каждый мяч, отрабатывает и впереди, и сзади, выполняя гигантский объем работы. За ним тянутся все игроки сборной. Он произвел на меня огромное впечатление», — сказал Хаджи «СЭ».

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.

Полностью интервью Хаджи «СЭ» читайте здесь

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
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