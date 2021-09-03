Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Лукашенко заявил, что ему стыдно за игру сборной Белоруссии по футболу

12:13
Александр Лукашенко. Фото Getty Images
Александр Лукашенко. Фото Getty Images
Теги:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игру основной и молодежной сборных страны по футболу.

«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок. Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне исландцев», — приводит пресс-служба президента Белоруссии слова Лукашенко.

Вчера, 2 сентября сборная Белоруссии проиграла Чехии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022, а молодежная команда страны уступила Исландии (0:2) в игре отборочного турнира чемпионата Европы до 21 года.

Дополнительная информация:

https://president.gov.by/ru/events/otkrytie-detsko-yunosheskogo-futbolnogo-centra-kluba-dinamo-minsk

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Мичкова называют пиар-проектом? Про Панарина, Кузнецова и даже Овечкина говорили так же
ЧМ-2022, отборочный турнир: Италия сыграла вничью с Болгарией. Результаты матчей 2 сентября
«Лучше ничего не иметь, но быть свободным». Отец Тайсона Фьюри живет в вагоне и никогда не принимает таблетки
Гол Классона положил конец великой серии Испании, Англия разгромила венгров при скандалах с фанатами, Италия не проигрывает 35 матчей
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд