Лукашенко заявил, что ему стыдно за игру сборной Белоруссии по футболу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игру основной и молодежной сборных страны по футболу.

«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок. Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне исландцев», — приводит пресс-служба президента Белоруссии слова Лукашенко.

Вчера, 2 сентября сборная Белоруссии проиграла Чехии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022, а молодежная команда страны уступила Исландии (0:2) в игре отборочного турнира чемпионата Европы до 21 года.