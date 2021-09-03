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СберСтрахование «застраховало» всех футбольных болельщиков от проигрыша сборной России в матче с Кипром

13:15
СберСтрахование.
СберСтрахование.

Неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы, смена тренера, не самая яркая игра с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022 — российские футболисты пока щекочут нервы болельщикам. В этой ситуации СберСтрахование увидела риски для психологического комфорта болельщиков и проактивно «застраховала» всех, кто поддерживает нашу сборную своей энергией, верой в победу и позитивным настроем! «Страховка болельщиков» сработает в случае проигрыша или ничьи в матче с Кипром 4 сентября.

При «страховом случае» каждый болельщик, оставивший свой email в специальном поле на странице акции до начала матча Россия — Кипр, получит промокод от мультимедийного сервиса Okko Спорт (18+) для просмотра красивой игры английской Премьер-Лиги или других лучших футбольных стран. Победу нашей команды СберСтрахование планирует отметить приятным сюрпризом для участников акции.

Перейти на страницу акции «СберСтрахования» и получить «Страховку болельщика»

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