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16 ноября, 14:56

Луи ван Гал: «Болельщики, решившие бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре, правы»

Луи ван Гал прокомментировал бойкот болельщиков ЧМ-2022 в Катаре
Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал, что думает о решении болельщиков национальной команды бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре. Он считает, что они поступают правильно, высказывая таким образом свое мнение.

«Думаю, болельщики, которые бойкотируют чемпионат мира в Катаре, правы, потому что они верят в это. Я не вижу проблем. Я надеюсь, что нам удастся сыграть волшебно и, когда мы попадем в финал, они посмотрят матч по телевизору и увидят, насколько мы хороши», — цитирует ван Гала AFP.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов сыграет в группе против Катара, Эквадора и Сенегала.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Луи ван Гал
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