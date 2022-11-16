Луи ван Гал: «Болельщики, решившие бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре, правы»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал, что думает о решении болельщиков национальной команды бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре. Он считает, что они поступают правильно, высказывая таким образом свое мнение.

«Думаю, болельщики, которые бойкотируют чемпионат мира в Катаре, правы, потому что они верят в это. Я не вижу проблем. Я надеюсь, что нам удастся сыграть волшебно и, когда мы попадем в финал, они посмотрят матч по телевизору и увидят, насколько мы хороши», — цитирует ван Гала AFP.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Нидерландов сыграет в группе против Катара, Эквадора и Сенегала.