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Сегодня, 14:19

Балахнин объяснил, почему чемпионат мира в Катаре будет особенным

Виктория Кравченко
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Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от чемпионата мира в Катаре. По его мнению, фаворитами турнира являются Франция, Бразилия, Бельгия и Англия.

«Этот чемпионат мира необычный в плане того, что всегда он проходил в конце сезона, когда все клубы заканчивали, и накапливалась усталость. Сейчас он практически в середине сезона, и все не будут такими усталыми. Особенно это касается Англии и тех, кто играет в АПЛ. Когда на чемпионате мира они приезжали выжатыми, провели по 60-70 матчей и еще чемпионат мира. Сейчас они будут более свежими и можно ожидать многого даже от Англии», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10434683-balahnin-rasskazal-pochemu-chempionat-mira-v-katare-osobennyj.html
Чемпионат мира по футболу
Сергей Балахнин
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