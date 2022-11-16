Балахнин объяснил, почему чемпионат мира в Катаре будет особенным

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал, чего ждет от чемпионата мира в Катаре. По его мнению, фаворитами турнира являются Франция, Бразилия, Бельгия и Англия.

«Этот чемпионат мира необычный в плане того, что всегда он проходил в конце сезона, когда все клубы заканчивали, и накапливалась усталость. Сейчас он практически в середине сезона, и все не будут такими усталыми. Особенно это касается Англии и тех, кто играет в АПЛ. Когда на чемпионате мира они приезжали выжатыми, провели по 60-70 матчей и еще чемпионат мира. Сейчас они будут более свежими и можно ожидать многого даже от Англии», — сказал Балахнин Vprognoze.ru.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.